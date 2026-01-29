Milano 17:35
Il calendario 2026 degli eventi societari di Terna

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario 2026 degli eventi societari di Terna
(Teleborsa) - L'Utility romana ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 ed ha sottolineato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste conference call per presentare al mercato i dati economico-finanziari.
Ha inoltre segnalato che nella seconda parte dell'anno, in data da definire, ci sarà la riunione del CdA per l'aggiornamento del Piano Industriale pluriennale.
Il management di Terna ha specificato, in aggiunta, che il pagamento dei dividendi nel corso dell'anno 2026, si articolerà come segue:
24 giugno 2026 pagamento del saldo del dividendo relativo all'esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno
25 novembre 2026 pagamento dell'acconto sul dividendo dell’esercizio 2026, con data di stacco il 23 novembre


Giovedì 26/03/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e proposta di destinazione degli utili

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Martedì 12/05/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026
