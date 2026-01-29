Il calendario 2026 degli eventi societari di Terna

(Teleborsa) - L'Utility romana
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
ed ha sottolineato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste conference call
per presentare al mercato i dati economico-finanziari.
Ha inoltre segnalato che nella seconda parte dell'anno, in data da definire, ci sarà la riunione del CdA per l'aggiornamento del Piano Industriale pluriennale.
Il management di Terna
ha specificato, in aggiunta, che il pagamento dei dividendi
nel corso dell'anno 2026, si articolerà come segue:
• 24 giugno
2026 pagamento del saldo del dividendo
relativo all'esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno
• 25 novembre
2026 pagamento dell'acconto sul dividendo
dell’esercizio 2026, con data di stacco il 23 novembre Giovedì 26/03/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e proposta di destinazione degli utili Giovedì 07/05/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 Martedì 12/05/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026