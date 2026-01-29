Il calendario 2026 degli eventi societari di Terna

Utility romana

Terna

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato ilper l'annoed ha sottolineato che a seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previsteper presentare al mercato i dati economico-finanziari.Ha inoltre segnalato che nella seconda parte dell'anno, in data da definire, ci sarà la riunione del CdA per l'aggiornamento del Piano Industriale pluriennale.Il management diha specificato, in aggiunta, che il pagamento deinel corso dell'anno 2026, si articolerà come segue:2026 pagamento delrelativo all'esercizio 2025, con data stacco il 22 giugno2026 pagamento dell'dell’esercizio 2026, con data di stacco il 23 novembre: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e proposta di destinazione degli utili: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione degli utili - unica convocazione: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026