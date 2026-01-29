Milano 14:23
45.446 +0,68%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:23
10.246 +0,90%
Francoforte 14:23
24.559 -1,06%

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Acerinox
(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che sta segnando un calo del 2,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,67 Euro con primo supporto visto a 12,13. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
