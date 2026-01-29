Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:10
25.713 -1,19%
Dow Jones 19:10
48.891 -0,25%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: luce verde per Comcast Corporation

Migliori e peggiori
New York: luce verde per Comcast Corporation
(Teleborsa) - Rialzo per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Comcast Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +1,06% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Comcast Corporation mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 28,08 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```