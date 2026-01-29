New York: luce verde per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Rialzo per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Comcast Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +1,06% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Comcast Corporation
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 28,08 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)