Comcast, utile trimestrale in calo ma superiore alle attese

Comcast

(Teleborsa) -ha riportato una performance mista nel, con unin calo su base del 12,4% a 0,84 dollari, ma superiore alle previsioni di consenso di 0,73 dollari, suin aumento dell'1,2% a 32,31 miliardi, ma leggermente al di sotto delle stime degli analisti di 32,35 miliardi.Ledel maggiore operatore via cavo degli Stati Uniti stanno al momento viaggiando a 29,8 dollari in progresso di circa il 5%."Il 2025 è stato un anno di progressi significativi, poiché abbiamo apportato cambiamenti decisivi per posizionare l'azienda verso una crescita sostenibile a lungo termine", hanno affermato i. "È stato anche il nostro miglior anno di sempre nel settore wireless, con 1,5 milioni di nuove linee nette e oltre 9 milioni di linee totali, a dimostrazione della solidità della nostra strategia di connettività convergente. Abbiamo lanciato il più significativo cambiamento di mercato nella banda larga della nostra storia, semplificando le modalità di vendita e di servizio ai clienti, e stiamo ottenendo risultati iniziali incoraggianti. Epic Universe ha avuto un inizio fantastico, con un aumento della spesa pro-capite e delle presenze a Orlando; e Peacock ha registrato una crescita del fatturato a due cifre, a dimostrazione dello slancio della sua offerta di sport e intrattenimento, incluso il debutto dell'NBA su NBC e Peacock. Abbiamo anche completato la scissione di Versant Media, creando una NBCUniversal più focalizzata su streaming, sport in diretta e contenuti premium. Pur investendo in queste iniziative, abbiamo generato livelli record di flusso di cassa libero e mantenuto un bilancio solido, a dimostrazione di un approccio disciplinato all'allocazione del capitale, mentre rimaniamo concentrati sull'esecuzione nel 2026."Ilè infatti balzato del 34% su base annua a 4,37 miliardi per il trimestre, e di oltre il 53% a 12,24 miliardi nell'intero 2025.Comcast ha dichiarato che manterràa 1,32 dollari per azione per il 2026, con il Cda che ha dichiarato un pagamento trimestrale di 0,33 dollari per azione.