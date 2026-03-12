New York: peggiora Carnival

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che tratta in perdita del 6,57% sui valori precedenti.



L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carnival , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,87 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,95. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



