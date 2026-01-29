Piazza Affari: su di giri Brembo

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brembo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del re dei sistemi frenanti
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Brembo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,3 Euro. Primo supporto a 9,94. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)