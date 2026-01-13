Milano 12-gen
Berenberg preferisce Pirelli a Michelin e Continental: avvia copertura con Buy

(Teleborsa) - Berenberg ha avviato la copertura su Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, con una raccomandazione "Buy" e un prezzo obiettivo di 8 euro per azione. Il broker delinea la sua leadership negli pneumatici di alto valore, la produzione efficiente a basso costo e una potenziale risoluzione di un problema di governance nel primo semestre del 2026 come catalyst chiave.

"Pirelli si sta avvicinando al suo obiettivo di leva finanziaria pari a 1x, che lascia spazio a rendimenti in contanti sostanziali tramite un aumento del pagamento dei dividendi e/o l'avvio di un programma di riacquisto di azioni proprie", si legge nella ricerca.

Il giudizio su Pirelli è contenuto in un report sul settore europeo degli pneumatici, dove Berenberg assegna un "Hold" a Michelin con target price a 28 euro per azione e taglia il rating su Continental a Hold (da Buy), riducendo anche il target price a 74 euro per azione (dai precedenti 82 euro).
