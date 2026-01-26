Friulia entra in Pintaudi e investe 1,2 milioni

(Teleborsa) -, finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia presieduta da Federica Seganti, entra nel capitale di, società specializzata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti da forno, con sede a Trieste e controllata dalla holding Polo del Gusto, presieduta da Riccardo Illy.L'accordo rappresenta un passo strategico nele didell'azienda dolciaria.L'operazione ha un, di cui 700 mila euro sotto forma die 500 mila euro tramiteper unaL'intervento è finalizzato anecessari per soddisfare la crescente domanda dei prodotti Pintaudi, aumentando i volumi produttivi ma conservando tuttavia le caratteristiche distintive di una manifattura artigianale.A seguito della transazione, l'assetto societario di Pintaudi vedràdetenere una partecipazione del 35%, mentreridurrà la propria quota al 63,4% (dal 97,5% precedente). La quota residua rimane in capo a, fondatore e presidente dell'azienda.Fondata nel 2004 come piccolo laboratorio di pasticceria con vendita diretta,, inizialmente con una partecipazione di minoranza, divenuta di maggioranza nel 2022, permettendo al Polo del Gusto di aggiungere un nuovo marchio d’eccellenza al proprio portafoglio. Nel 2024 l'azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento produttivo di ampie dimensioni - sempre in provincia di Trieste, nella zona delle Noghere – dove, accanto alla produzione dei prodotti storici, rafforza lo sviluppo di una nuova linea di grandi lievitati da ricorrenza, già avviata in precedenza ma in modo limitato. Nel corso del 2025, Pintaudi ha ottenuto importanti certificazioni internazionali, tra cui BRC e IFS, fondamentali per operare anche nel canale della grande distribuzione premium.Pintaudi harispetto al 2024 (fatturato 1.413.347 euro), che a sua volta aveva registrato un +41% rispetto al 2023 (fatturato 1.003.014 euro). Le aspettative sono di un’ulteriore accelerazione della crescita nel 2026.