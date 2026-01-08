CDP, Banca MPS: finanziamento da 37,4 milioni per l’ospedale di Arzignano - Montecchio Maggiore

(Teleborsa) - Sostenere la transizione tecnologica e l’ampliamento del nuovo Ospedale di Arzignano - Montecchio Maggiore
, in provincia di Vicenza: è questo l’obiettivo del finanziamento su base project financing da 37,4 milioni
messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti ("CDP")
e Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS")
in favore di Armon
, società concessionaria del contratto per l’ammodernamento della struttura esistente e la realizzazione di una porzione del nuovo Ospedale da 280 posti.
Il finanziamento è stato messo a disposizione con quote paritarie da parte dei due istituti e ha una forte valenza strategica perché sostiene il completamento della struttura sanitaria grazie al nuovo polo tecnologico, al nuovo polo logistico e ad una rinnovata Ala Nord incorporata in un nuovo edificio di 5 piani, all’avanguardia per le soluzioni costruttive, le tecnologie e il comfort degli utenti.
"Interventi a sostegno delle infrastrutture sociali, come quello dell’Ospedale di Arzignano - Montecchio Maggiore, rappresentano una priorità per CDP in quanto generano un impatto positivo sulle comunità locali. Questo finanziamento riconferma inoltre il ruolo di CDP a sostegno dei Progetti di Partenariato Pubblico Privato", sottolinea Alessia Masitto, Head of Infrastrutture di Cassa Depositi e Prestiti.Emanuele Scarnati, Chief Commercial Officer Large Corporate e Investment Banking di Banca MPS
, commenta: "Con questa operazione Banca Monte dei Paschi di Siena conferma il proprio ruolo di riferimento nel project financing, sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture anche sociali e una crescita virtuosa dei territori. L’iniziativa evidenzia anche la nostra capacità di lavorare in partnership con operatori industriali e finanziari
di primario standing, a beneficio delle comunità".
"Constatiamo con soddisfazione come il progetto presentato per il nuovo Ospedale di Montecchio
sia stato capace di attirare l’interesse di primari finanziatori che hanno dimostrato ancora una volta di apprezzare il nostro modo di operare", dichiara Marcello Modenese, CFO del Gruppo CMB.