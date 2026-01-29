Milano 9:17
45.403 +0,59%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:17
10.222 +0,66%
24.703 -0,48%

SILVER del 28/01/2026

Finanza
SILVER del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 3,98%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 121,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 107,5. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 134,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```