SILVER del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 3,98%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 121,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 107,5. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 134,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)