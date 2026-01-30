Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 22:00
25.552 -1,28%
Dow Jones 22:01
48.892 -0,36%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,28%

Il Nasdaq-100 termina a 25.552,39 punti

Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dell'1,28% e chiude a 25.552,39 punti.
