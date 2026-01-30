Milano
17:35
45.527
+1,00%
Nasdaq
18:13
25.589
-1,14%
Dow Jones
18:13
48.536
-1,09%
Londra
17:35
10.224
+0,51%
Francoforte
17:35
24.539
+0,94%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 18.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,94%
Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,94%
Il DAX termina le contrattazioni a 24.538,81 punti
In breve
,
Finanza
30 gennaio 2026 - 17.43
Francoforte amplia la performance positiva dello 0,94% e chiude a 24.538,81 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,58%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,27%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,26%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 0,92%
Argomenti trattati
Francoforte
(349)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,94%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,28%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,85%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,41%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,80%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto