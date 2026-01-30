Emak, ricavi preliminari 2025 a 613,6 milioni di euro (+1,9%)

Emak

(Teleborsa) -, operatore di primo piano nei settori del giardinaggio, dell'agricoltura e dell'industria quotato sul segmento Euronext Star Milan, l'anno con un fatturato dirispetto ai 601,9 milioni del 2024."Il risultato del 2025, ottenuto in uno scenario macroeconomico complesso, riflette l’efficacia delle azioni intraprese negli ultimi anni per rafforzare il portafoglio prodotti ed il posizionamento del Gruppo nei mercati a maggior valore aggiunto", ha aggiunto l'Amministratore DelegatoL'andamento deiè risultato eterogeneo tra i vari mercati e settori operativi. Ilha mostrato una buona performance, specialmente nella prima parte dell'anno, mentre il mercato dell'agricoltura ha dato segnali di leggera ripresa e i prodotti per l'industria hanno mantenuto una crescita solida. Al contrario, il settore del cleaning ha riportato una performance negativa.A livello di, il segmentoha registrato unae il segmentoun incremento del. Il segmentoha invece chiuso l'esercizio sostanzialmente in linea con l'anno precedente.Il comunicato evidenzia inoltre unatra le: i prodotti destinati ai segmenti professionali hanno mantenuto un'evoluzione positiva e costante, mentre il mercato rivolto ai privati ha mostrato un progressivo indebolimento. Questo calo riflette un atteggiamento prudente della rete distributiva, meno incline alla costituzione di scorte prestagionali a causa dell'incertezza geopolitica e del deterioramento del contesto macroeconomico.