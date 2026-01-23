Grifal, nel 2025 ricavi preliminari in calo su contrazione vendite estere

Grifal

(Teleborsa) - Dalla lettura deiemerge che nel 2025- gruppo italiano attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 - ha realizzatoper 35,5 milioni di euro in contrazione del 5,8% rispetto ai 37,7 milioni dell’esercizio precedente.Il periodo è stato caratterizzato dalladel 26,9% delle, influenzata dalla temporanea interruzione delle forniture ad uno dei principali clienti in, nel frattempo riprese, e dal confronto con l’esercizio precedente che beneficiava delladella linea di produzione. Quest’ultimo fattore è stato determinante anche per la contrazione del 37% dell’area macchine.Il, invece, ha mostrato una crescita del 6% consentendo alla capogruppo Grifal di registrare un lieve incremento dei ricavi (+0,7%).Nel corso del 2025, rivoluzionario cartone ondulato ammortizzante in grado di sostituire le plastiche negli imballaggi, ha raggiunto complessivamente il 41,6% delle vendite consolidate del Gruppo Grifal (39% al 31 dicembre 2024).completi e definitivi relativi all’esercizio 2025 saranno esaminati e approvati dal Cda nel corso della riunione del