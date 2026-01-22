MediaWorld torna in utile. Ricavi in crescita a 2,4 miliardi

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2025 con un, in un contesto di mercato complesso, che ha visto le, a fronte di un mercato sostanzialmente stabile (+0,4%), ed un incremento della quota di mercato, sia nei canali fisici che digitali.Ildi euromentredi euro (+341%).di esercizio segna una netta inversione di tendenza, riportandosi indi euro, evidenziando un miglioramento complessivo di 12,6 milioni rispetto alla perdita di 12 milioni dell'esercizio precedente.Laal 30 settembre 2025 è positiva per 58,2 milioni di euro (+20,2 milioni rispetto al 2024).