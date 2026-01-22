MediaWorld torna in utile. Ricavi in crescita a 2,4 miliardi

(Teleborsa) - MediaWorld
ha chiuso l'esercizio 2025 con un ritorno all’utile dopo tre anni
, in un contesto di mercato complesso, che ha visto le vendite crescere dell'1,7%
, a fronte di un mercato sostanzialmente stabile (+0,4%), ed un incremento della quota di mercato, sia nei canali fisici che digitali.
Il fatturato si è attestato a 2,4 miliardi
di euro (+2,7%),
mentre l'EBITDA è lievitato a 24,7 milioni
di euro (+341%). L'utile
di esercizio segna una netta inversione di tendenza, riportandosi in positivo per 0,6 milioni
di euro, evidenziando un miglioramento complessivo di 12,6 milioni rispetto alla perdita di 12 milioni dell'esercizio precedente.
La posizione finanziaria netta
al 30 settembre 2025 è positiva per 58,2 milioni di euro (+20,2 milioni rispetto al 2024).