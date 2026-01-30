Formazione e lavoro: nasce “Percorso 27” per il reinserimento dei detenuti

(Teleborsa) - È stato presentato oggi, presso la, "", un progetto biennale, scalabile e replicabile su scala nazionale, volto a contrastare il fenomeno della recidiva e a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo. In Italia la recidiva tra le persone detenute si attesta mediamente tra il 60% e il 68%, mentre(progetto CNEL "Recidiva Zero").L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Fondazione CRT e si fonda su unal’, responsabile della gestione complessiva e dell’attuazione operativa delle attività;contribuisce alla valorizzazione e potenziamento dei percorsi formativi e attività di monitoraggio; lasupporta il coinvolgimento delle imprese e l’accompagnamento al lavoro; ilrealizza un rapporto annuale di analisi sui percorsi di inclusione socio-lavorativa nel sistema penitenziario piemontese, rafforzando la dimensione di policy e conoscenza del progetto;contribuisce infine al coinvolgimento delle realtà produttive del territorio, favorendo un matching mirato ed efficace tra competenze, opportunità occupazionali e fabbisogni delle imprese.Ispirato alla figura di, protagonista a Torino di un’opera pionieristica a favore delle donne detenute e del loro reinserimento sociale, "" intende sostenere la costruzione di nuove prospettive di autonomia, inclusione sociale e inserimento lavorativo per le persone detenute, attraverso un insieme integrato di azioni di formazione, accompagnamento e accesso al lavoro, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla riduzione della recidiva. Prende avvio da unae si sviluppa su un arco temporale di due anni, prevedendo l’inserimento professionale di circa 60–80 beneficiari nel corso del biennio, con un impatto positivo atteso non solo sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle loro famiglie e sulle comunità di riferimento."Percorso27" si articola in fasi operative:attitudinale e professionale per individuare bisogni, competenze e aspirazioni dei partecipanti e costruire percorsi personalizzati. La seconda offre unacombinando supporto psicologico, educazione finanziaria, alfabetizzazione linguistica e formazione tecnica e professionalizzante, per sviluppare le competenze trasversali ("soft skills") e professionali ("hard skills"). La terza fase, grazie al coinvolgimento di imprese e agenzie per il lavoro, e un’attività di mediazione tra domanda e offerta. L’intero percorso è seguito da un sistema di monitoraggio e valutazione, che misura l’efficacia degli interventi e l’impatto generato, inclusa la riduzione del rischio di recidiva."Il progetto Recidiva Zero, portato avanti dal CNEL insieme al Ministero della Giustizia, ha l’ambizione di promuovere in un’ottica di sistema attività concrete chequali veicoli di reinserimento sociale per le persone private della libertà. Sappiamo che in Italia chi esce dal carcere ha il 70% di probabilità di ritornarci. La nostra sfida è abbattere o addirittura azzerare questa percentuale, attraverso un ampio programma che prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder pubblici e privati impegnati nel settore. Per questo abbiamo siglato una lunga serie di accordi, a cui ora si aggiunge l’intesa con la Fondazione CRT. L’obiettivo è mettere insieme sicurezza e dignità, sicurezza e inclusione. E rendere effettiva la finalità rieducativa della pena, come richiesto dall’articolo 27 della Costituzione". È quanto ha dichiarato il"Percorso 27 è una sfida che mette in campo soggetti di primo piano e nasce dalla convinzione che il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con un trascorso detentivo richieda interventi strutturati e condivisi: un’iniziativa che si inserisce nella tradizione torinese di attenzione alla dignità della persona e alla giustizia sociale, di cui Giulia di Barolo è figura simbolo – ha dichiarato la–. Un impegno che si colloca in un percorso più ampio della Fondazione CRT, che anche attraverso il progetto Diderot, con particolare attenzione ai minori, nella convinzione che l’educazione sia uno strumento fondamentale di riscatto e di inclusione. Solo attraverso alleanze solide e una visione di lungo periodo è possibile affrontare le fragilità sociali e costruire percorsi di autonomia reali, capaci di generare benefici per l’intera comunità"."Oggi compiamo un passo decisivo nella giusta direzione: quella di, nell’unico modo che riteniamo veramente valido ed efficace, il lavoro, la via maestra per il pieno trattamento, quindi per il recupero della persona. Solo attraverso il lavoro la persona riassume dignità e si crea un futuro spendibile fuori dagli istituti. – ha sottolineato il-. Con questa meta affermiamo con orgoglio il paradigma che caratterizza la nostra amministrazione: "LAVORO, LAVORO, LAVORO!".Per: "Il Protocollo Quadro tra Sviluppo Lavoro Italia e Fondazione CRT avvia in Piemonte una collaborazione strutturata per rafforzare la filiera formazione-lavoro-inclusione, attraverso la promozione di un modello concreto di politiche attive, che parte dalle competenze, valorizza il potenziale individuale e costruisce un ponte reale con il mercato del lavoro. Due gli ambiti individuati per avviare la collaborazione: le transizioni dalla scuola verso il mondo del lavoro, con interventi di informazione, sensibilizzazione e orientamento, per sostenere concretamente la piena attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale e, in particolare, l’adesione ai percorsi quadriennali disponibili sul territorio regionale; l'inclusione socio-lavorativa delle persone detenute ed ex detenute, cone che dimostrano come l’integrazione dei target a maggior rischio di marginalizzazione non sia solo una responsabilità sociale, ma una scelta strategica per la sicurezza, la coesione e lo sviluppo del Paese".Prima dell’apertura dei lavori si è svolta laAd aprire l’incontro è stato. A seguire, l’intervento "Recidiva zero" di, Presidente del CNEL., Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, ha proposto una riflessione su "Nuovi futuri attraverso il lavoro: un’alleanza tra istituzioni e imprese".L’evento è poi proseguito con la presentazione di "", con unSono intervenuti, Presidente di CON VOI APS e referente del progetto,, Presidente della Robert F. Kennedy Foundation,, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia,, Presidente della Fondazione Industriali per la cultura d’impresa e per il lavoro, ed, Direttrice della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno".La seconda parte dell’incontro ha affrontato il tema "", con gli interventi di, Vicepresidente della Regione Piemonte, e, Vicesindaca di Torino.Le conclusioni sono state affidate ad