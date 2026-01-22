Inclusione lavorativa: accordo tra Sviluppo Lavoro Italia e Fondazione AIDP

(Teleborsa) - È stato sottoscritto il, ente in house del Ministero del Lavoro, e la, finalizzato a promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa e a favorire l’inserimento lavorativo delle persone detenute ed ex detenute.L’accordo, firmato da, e daPresidente della Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità, si inserisce nelle azioni promosse da Sviluppo Lavoro Italia all’interno della Priorità 4 del PN Giovani, Donne e Lavoro del FSE+. L’obiettivo è, capaci di accompagnare le persone detenute lungo l’intero percorso di inclusione socio-lavorativa.Tra gli ambiti di collaborazione previsti figurano la diffusione di informazioni sui benefici per le imprese che assumono persone detenute o ex detenute, l’organizzazione di incontri, seminari e campagne informative, nonché lo sviluppo di reti tra istituzioni, imprese e soggetti del terzo settore per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.Per: "La firma sancisce l’avvio di un percorso innovativo nella gestione dell’inserimento occupazionale dei detenuti. Il Protocollo rappresenta un tassello importante della rete che stiamo realizzando per il reinserimento occupazionale e sociale delle persone sottoposte a detenzione a cui offriamo la reale possibilità di integrarsi nel tessuto produttivo. Sono percorsi complessi che mirano alla riduzione reale della recidiva del reato e che vanno realizzati attraverso il coinvolgimento di soggetti qualificati come la Fondazione AIDP, con cui condividiamo visione, attenzione al tema e l’impegno a generare un impatto concreto e misurabile sui percorsi di inclusione lavorativa".Secondo: "Questa firma è un ulteriore passo verso il recupero reale delle persone private della libertà. La collaborazione tra Fondazione AIDP e Sviluppo Lavoro Italia è importante perché afferma che le sinergie tra soggetti deputati ad occuparsi di lavoro e sostenibilità sono la via più efficace per portare risultati che consentano alle persone un reinserimento nella vita sociale, ben sapendo che il lavoro è innanzitutto dignità. La Fondazione AIDP ha tra i suoi obiettivi quello di ‘s-prigionare le competenze’ per il bene anche di società ed imprese oltre che per le persone in difficoltà. Grazie a questo protocollo, accrescere la cultura dell’inclusione sociale e lavorativa di persone private della libertà, aiuterà le stesse imprese ad affrontare livelli organizzativi sempre più aperti e capaci di ascolto verso realtà complesse".