Lavoro, badanti: in Italia si qualificano 3–4 mila lavoratrici l'anno (circa 1% del totale)

(Teleborsa) - La formazione delle assistenti familiari è una leva decisiva per la qualità dell'assistenza e per la tenuta del welfare di fronte all'invecchiamento della popolazione. Eppure, in Italia l'offerta formativa continua a raggiungere una quota ridotta di addette: le badanti formate ogni anno sono stimate tra 3 e 4 mila, circa l'1% del totale. È quanto emerge daldal titolorealizzato dasulla base dei corsi promossi dalle Regioni e presentato ieri a Torino."Le linee guida sono l'inizio di un percorso fatto di relazioni con le Regioni e di presenza sui territori – puntualizza il– Fidaldo e le associazioni che la compongono sono già operative e attive su queste relazioni, sia in Italia sia all'estero, ma c'è ancora molto da fare. Innanzitutto, il numero delle lavoratrici certificate dipende dalla diffusione dei corsi e necessita di conseguenza di risorse economiche e organizzative. In secondo luogo, la concorrenza tra due sistemi, quello regionale e quello contrattuale delle norme UNI, dovrà essere approfondita e portata, se possibile a sintesi e messa a sistema, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Su questo versante si innesta, a sua volta, il tema più importante: la spendibilità della formazione acquisita. Certamente, e ne sono convinto, nell'incontro tra domanda e offerta, il valore delle reti regionali non sarà secondo rispetto a altri canali e circuiti di incontro. Come Federazione, però, riteniamo che solo con uno sforzo delle parti sociali del nostro Contratto collettivo nazionale di lavoro si potrà far diventare la professionalità e l'anzianità di settore un valore anche economico del rapporto di lavoro domestico"."L'evento organizzato da Fidaldo offre un'occasione di confronto qualitativo su un tema centrale per il futuro del lavoro domestico: la formazione e gli standard professionali – sostiene–. Le nuove Linee guida nazionali, lette alla luce dell'Atlante del lavoro, segnano un passaggio importante, che ora va accompagnato e sostenuto con scelte concrete e strumenti realmente utilizzabili da famiglie, assistenti domestici, istituzioni pubbliche e private e parti sociali. Dal punto di vista di Ebincolf, formazione e certificazione devono essere leve di qualità e di riconoscimento professionale, non adempimenti formali. Il confronto avviato a Torino è un segnale positivo e va proseguito, con spirito costruttivo e responsabilità condivisa dagli attori coinvolti nel processo di governo del lavoro di cura come infrastruttura sociale essenziale".Il 2025 ha portato la pubblicazione delle Linee guida nazionali sugli standard formativi per assistenti familiari, un atto "a lungo atteso" che può aprire a profili più uniformi e a percorsi omogenei e modulari, valorizzando anche le competenze maturate sul campo. Ma la formazione professionale è competenza regionale: la concreta attuazione dipenderà da come le Regioni recepiranno e tradurranno le indicazioni nazionali.Il Report fotografa una forte eterogeneità regionale: la durata dei corsi varia dalle 60 ore minime del Veneto fino alle 600 ore di Basilicata e Calabria; cambiano modularità, tirocini, destinatari (occupati/disoccupati), crediti formativi, EQF e soprattutto l'uso della formazione a distanza (FAD). In alcune Regioni la formazione online è vista come leva di accesso e inclusione territoriale (in Toscana è previsto fino al 100% di formazione a distanza), mentre altrove prevalgono cautela o esclusione.Un elemento chiave è il Programma GOL (PNRR), oggi tra i canali principali di finanziamento della formazione: la sua conclusione può determinare una contrazione dell'offerta se non verranno stabilizzate risorse e strumenti alternativi.Il Report dedica attenzione anche alla Prestazione universale (D. lgs. 29/2024) come intervento che incrocia lavoro di cura ed emersione. Nella versione sperimentale introdotta nel 2024, tuttavia, l'accesso risulta molto selettivo: i beneficiari, a livello nazionale, si sono fermati a 2mila rispetto a una capienza potenziale fino a 24.500.Accanto ai percorsi regionali, il Rapporto analizza i corsi gratuiti promossi da Ebincolf (64 ore complessive, con attestato e possibilità di certificazione UNI 11766): nel triennio 2022–2024 gli iscritti ai corsi sono stati tra 3.525 e 3.823 l'anno e gli attestati rilasciati tra 2.601 e 2.794; nel 2025 il dato è parziale. Numeri importanti, ma ancora contenuti se confrontati con la platea complessiva del settore.