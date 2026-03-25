MeglioQuesto, fissata a settembre l'udienza di omologazione dei concordati semplificati

(Teleborsa) - MeglioQuesto , società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato come il Tribunale di Milano, nell'ambito della proposta di concordato semplificato richiesto da MeglioQuesto Voice, MeglioQuesto Sales, MeglioQuesto Digital, MeglioQuesto Innovation, MeglioQuesto Retail, S.C. Digital e MeglioQuesto Finance in liquidazione, valutata la ritualità della stessa, abbia proceduto alla nomina dell'ausiliario di cui all'articolo 25 sexies del CCII in persona di Emanuele Rimini fissando al 17 settembre 2026 l'udienza per l'omologazione.



Il provvedimento rappresenta una tappa importante nel processo di riequilibrio finanziario e rilancio del Gruppo MeglioQuesto, che comprende anche la richiesta di omologazione da parte della società, dopo aver raggiunto le prescritte maggioranze, di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi degli articoli 57 e 61 del CCI.

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