Sesa, Fabbroni: guardiamo con fiducia al quarto trimestre e al prossimo esercizio

Sesa

(Teleborsa) - "In uno scenario in cui la richiesta di tecnologia e soluzioni abilitanti l'adozione di AI e Automazione e la necessità crescente di controllo, governo e protezione di dati ed infrastrutture critiche, proseguiamo il percorso di trasformazione di Sesa, in attuazione del piano industriale, evolvendo la nostra piattaforma di enablement della crescita sostenibile di imprese ed organizzazioni, basata sui dati, orientata al mercato digitale e ispirata dalle persone". Lo ha dettodi, commentano i risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio."Conseguiamo l'obiettivo del, grazie al rafforzamento del nostro ruolo di digital integrator capace di abilitare l'adozione di AI, Automazione e digital enablers coniugando tecnologia, digital platform e vertical applications a supporto della creazione di valore e dell'innovazione dei nostri stakeholder", ha aggiunto."L'accelerazione del terzo trimestre con ricavi e redditività in crescita di oltre il 10% è la conseguenza di una scelta strategica e consapevole di creare un digital integrator unico in Italia, capace di portare innovazione digitale complessa dentro i processi reali di imprese ed organizzazioni - ha detto Fabbroni - Sesa oggi si trova"."Confermiamo la guidance nella parte superiore del range di obiettivi e, proseguendo con disciplina nell'esecuzione del piano industriale, con obiettivi di crescita organica e sviluppo delle competenze, ispirati da una visione d'impresa orientata a crescita sostenibile e centralità delle persone, sempre più cruciali nella fase attuale di progressiva adozione di AI ed Automazione”, ha concluso l'AD.