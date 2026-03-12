Sesa, Fabbroni: guardiamo con fiducia al quarto trimestre e al prossimo esercizio

(Teleborsa) - "In uno scenario in cui la richiesta di tecnologia e soluzioni abilitanti l'adozione di AI e Automazione e la necessità crescente di controllo, governo e protezione di dati ed infrastrutture critiche stimolano la domanda digitale
, proseguiamo il percorso di trasformazione di Sesa, in attuazione del piano industriale, evolvendo la nostra piattaforma di enablement della crescita sostenibile di imprese ed organizzazioni, basata sui dati, orientata al mercato digitale e ispirata dalle persone". Lo ha detto Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato
di Sesa
, commentano i risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio.
"Conseguiamo l'obiettivo del ritorno ad una consistente crescita organica di ricavi e redditività
, grazie al rafforzamento del nostro ruolo di digital integrator capace di abilitare l'adozione di AI, Automazione e digital enablers coniugando tecnologia, digital platform e vertical applications a supporto della creazione di valore e dell'innovazione dei nostri stakeholder", ha aggiunto.
"L'accelerazione del terzo trimestre con ricavi e redditività in crescita di oltre il 10% è la conseguenza di una scelta strategica e consapevole di creare un digital integrator unico in Italia, capace di portare innovazione digitale complessa dentro i processi reali di imprese ed organizzazioni - ha detto Fabbroni - Sesa oggi si trova in una situazione ideale per abilitare la trasformazione digitale e l'adozione di AI ed Automazione
".
"Confermiamo la guidance nella parte superiore del range di obiettivi e guardiamo con fiducia al quarto trimestre ed al prossimo esercizio
, proseguendo con disciplina nell'esecuzione del piano industriale, con obiettivi di crescita organica e sviluppo delle competenze, ispirati da una visione d'impresa orientata a crescita sostenibile e centralità delle persone, sempre più cruciali nella fase attuale di progressiva adozione di AI ed Automazione”, ha concluso l'AD.