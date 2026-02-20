ABC Company perfeziona una nuova tranche dell’aumento di capitale per il reinvestimento dei soci Bonfiglioli

ABC Company

(Teleborsa) -Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital ha concluso in data odierna la prima tranche dell’aumento di capitale scindibile deliberato in data 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione e di aver ottenuto sottoscrizioni per nr. 572.000 nuove azioni di categoria A Cum Bonus Shares ad un prezzo di Euro 4,00 per azione per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.288.000 e nr. 308.100 nuove azioni di categoria A (ISIN: IT0005466294) ad un prezzo di Euro 4,00 per azione per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.232.400,00.L’operazione si inserisce nell’ambito del reinvestimento dei soci di Bonfiglioli Consulting, come previsto dagli accordi comunicati al mercato in data odierna.Le Azioni A Cum Bonus Shares attribuiscono il diritto a ricevere, nel mese di giugno 2027, un’Azione A gratuita ogni 20 Azioni A Cum Bonus Shares detenute alla data di stacco, secondo i termini e le condizioni già comunicati al mercato. Sono state altresì sottoscritte nr. 440.050 azioni di categoria B.A seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale Ghepard 2 risulta detenere una partecipazione rilevante ai sensi della normativa applicabile.