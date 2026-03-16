Londra: performance negativa per Fresnillo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento , in flessione del 2,06% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Fresnillo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,13 sterline con tetto rappresentato dall'area 33,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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