Londra: performance negativa per Fresnillo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Fresnillo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,13 sterline con tetto rappresentato dall'area 33,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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