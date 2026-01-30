Milano 16:38
Male KLA-Tencor sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia tecnologica americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,15% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che KLA-Tencor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,04%, rispetto a +0,96% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di KLA-Tencor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.568,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.508,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.628,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
