Portobello, ammessa alla procedura di concordato preventivo

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e co-proprietaria del portale ePRICE, informa che ilha disposto l’ammissione della società allaNell’ambito della medesima procedura, il Tribunale ha fissato il periodo per l’espressione deldal 10 al 17 luglio 2026. Il voto dovrà essere espresso secondo le modalità che saranno comunicate dai Commissari Giudiziali nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente."L’ammissione alla procedura rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di ristrutturazione del Gruppo Portobello e si inserisce nel più ampio processo di risanamento e rilancio industriale già avviato, fondato sulla continuità aziendale, sul riequilibrio della struttura finanziaria e sulla tutela del valore per tutti gli stakeholder", osserva Portobello in una nota.