Health Italia: raggiunto il 96,758% del capitale, delisting dal 26 marzo 2026

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca Akros – Gruppo Banco BPM , nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 53.814 Azioni, rappresentative di circa il 28,356% del capitale dell’Emittente e di circa il 89,741% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 16.144.200,00.



Tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 28,356% del capitale dell’Emittente); e n. 129.814 Azioni già di titolarità dell’Offerente (pari al 68,40% del capitale dell’Emittente), l’Offerente verrà a possedere, alla Data di

Pagamento prevista per il 20 marzo 2026 complessive n. 183.628 azioni Health Italia , pari a circa il 96,758% del capitale dell’Emittente.



Avendo l’Offerente raggiunto una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale dell’Emittente, l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto 108.1 con riferimento alle rimanenti n. 6.152 Azioni, pari al 3,242% del capitale dell’Emittente.



Alla Data di Pagamento, ovverossia il giorno 20 marzo 2026, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 300,00 per ciascuna Azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 16.144.200,00. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro.



L’Offerente, ad esito dell’Offerta, verrà a possedere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale dell’Emittente, pertanto: la Riapertura dei Termini non avrà luogo, e si sono verificati i presupposti di legge per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto 108.1 con riferimento alla totalità delle Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento. A tal fine, l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta e acquisterà tutte le Azioni Residue riconoscendo un corrispettivo unitario pari al Corrispettivo (Euro 300,00). Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 1.845.600,00.



Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2026, e la revoca delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 26 marzo 2026.

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