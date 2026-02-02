Bibanca (Gruppo BPER): utile netto a quota 58,9 milioni nel 2025 (+36,2%)

Gruppo BPER

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società delspecializzata nel credito al consumo, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, chiudendo l'esercizio con undi, in crescita del 36,2% rispetto all'anno precedente. L'utile lordo si è attestato a 88,1 milioni di euro (+34,5%), trainato da una dinamica positiva del, salito a 158,5 milioni di euro (+11,4%), e da un margine di intermediazione pari a 156,3 milioni di euro (+12,8%).Uno dei dati più significativi dell'esercizio riguarda l'. Isono scesi a 38,5 miloni di euro, permettendo al Cost/Income ratio di migliorare drasticamente, passando dal 29,5% del dicembre 2024 al 25,2%. Tale indicatore si posiziona tra i migliori del comparto, riflettendo un modello di business efficace capace di coniugare la crescita dei volumi con una gestione rigorosa dei costi.Sul fronte commerciale, Bibanca ha registrato undi, segnando un incremento del 6,8% su base annua. Loha raggiunto i, con una crescita dell'8,8% rispetto al 2024. La performance è stata definita solida e ben diversificata, a conferma della capacità dell'istituto di intercettare l'evoluzione dei bisogni della clientela anche in un contesto di mercato complesso.Parallelamente alla crescita dei volumi, è proseguito il rafforzamento della. Il costo del credito è sceso allo 0,69% (rispetto allo 0,80% del 2024), mentre l'è calato al 2,6%, in netto miglioramento rispetto al 3,0% registrato a settembre 2025. Questi risultati sono stati supportati da azioni di gestione attiva dei crediti deteriorati e da un attento presidio dei rischi, confermando la solidità della società e la sostenibilità del suo percorso di crescita."I risultati del 2025 sono il frutto di un lavoro corale che ha visto una collaborazione intensa e costante con tutte le funzioni della Capogruppo e con le reti commerciali delle Banche del Gruppo BPER, elemento fondamentale per sostenere l’evoluzione del nostro modello operativo e il raggiungimento degli obiettivi industriali – ha dichiarato, Direttore Generale di Bibanca –. A questo si affianca il confronto continuo e proficuo con la rete di Agenti, che non solo ha contribuito in modo determinante alla performance commerciale, ma ha rappresentato un interlocutore chiave anche nei percorsi di innovazione e di evoluzione dei canali digitali e di relazione con la clientela, come dimostra ad esempio il recente rilascio del nuovo sito aziendale. Guardiamo al 2026 con piena consapevolezza delle sfide evolutive che attendono il settore e la nostra società: continueremo ad affrontarle facendo leva sulla solidità del modello, sull’integrazione con il Gruppo e, soprattutto, sulla centralità delle persone, vero motore della crescita sostenibile di Bibanca".