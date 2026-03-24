Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:14
24.099 -0,37%
Dow Jones 20:14
46.316 +0,23%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a marzo

Economia, Macroeconomia
USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a marzo
(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato di salute del settore manifatturiero che si porta in territorio di neutralità. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a marzo a 0 punti dai -10 di febbraio e contro i -8 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un netto miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -2 punti dai -13 del mese precedente, così come quella dei servizi che balza a +9 da -8 punti.
Condividi
```