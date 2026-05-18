IMA, S&P migliora outlook a "positivo" con riduzione debito e migliore cash flow

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo l'outlook su IMA, azienda italiana produttrice di macchinari automatizzati per il confezionamento e la lavorazione, da "stabile" a "positivo", confermando il rating "B".



L'outlook positivo indica la possibilità di un miglioramento del rating entro i prossimi sei-nove mesi, a condizione che IMA implementi tempestivamente un piano di rifinanziamento per il suo debito di 830 milioni di euro in scadenza a gennaio 2028 e che le sue performance siano in linea con le aspettative.



L'agenzia di rating prevede che IMA dimostrerà una solida performance operativa grazie alla sua esposizione ai resilienti mercati finali farmaceutico, alimentare e delle bevande. Inoltre, si attende un'ulteriore espansione sia del fatturato che dell'EBITDA, a supporto di un rapporto di indebitamento rettificato inferiore a 5,5x (5,4x a fine 2025).



Viene evidenziato che le iniziative del management volte a migliorare il capitale circolante e la riscossione dei crediti hanno prodotto risultati positivi nel 2025, con un free operating cash flow (FOCF) in aumento a oltre 200 milioni di euro, rispetto ai soli 14 milioni di euro del 2024. Sebbene la performance operativa e finanziaria dell'azienda sia migliorata, l'obbligazione da 830 milioni di euro in scadenza a gennaio 2028 rappresenta un potenziale rischio di rifinanziamento.

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