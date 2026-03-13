Francoforte: si concentrano le vendite su Adidas
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive, con una flessione del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adidas, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 139,1 Euro. Primo supporto individuato a 137. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 141,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```