Intesa, nel nuovo piano utile oltre 11,5 miliardi di euro nel 2029 e distribuzioni per 50 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha, che intende confermare il gruppo bancario guidato da Carlo Messina come "solido, a zero NPL e digitale", con un modello di business focalizzato sui ricavi da commissioni, efficiente e resiliente in grado di realizzare una forte creazione e distribuzione di valore senza rischio di esecuzione, e leader per impatto sociale.Ilè previsto in aumento a oltre 11,5 miliardi di euro nel 2029 da 9,3 miliardi nel 2025, con unin aumento al 22% nel 2029 dal 18% nel 2025 e unin aumento al 27% nel 2029 dal 22% nel 2025. Prevista ladi circa 50 miliardi di euro per il 2025-2029, conal 95% per ciascun anno del 2026-2029, di cui 75% da dividendi cash e 20% da buyback; ulteriori distribuzioni saranno valutate anno per anno a partire dal 2027. Ilè stimato in aumento a 18 miliardi di euro nel 2029 da 13,5 miliardi nel 2025 (+7,5% CAGR), con il risultato della gestione operativa in aumento a 19,4 miliardi di euro nel 2029 da 15,8 miliardi nel 2025 (+5,3% CAGR).In particolare, al 2029, rispetto al 2025, prevede: aumento del numero didi circa 2,5 milioni (a circa 24 milioni da circa 21,4 milioni), derivante principalmente da Isybank e Divisione International Banks; aumento deglialla clientela di 46 miliardi di euro (a 471 miliardi da 425 miliardi, con un CAGR (4) del +2,6%), di cui 18 miliardi della Divisione International Banks (a 67 miliardi da 49 miliardi), e del nuovo credito a medio-lungo termine di 76 miliardi nel quadriennio 2026-2029 rispetto al 2022-2025 (a 374 miliardi da 298 miliardi, +26%), di cui 62 miliardi in Italia (a 260 miliardi da 198 miliardi, +31%), con una origination di elevata qualità e un modello di business capital-light; circa 3.700 persone in più per rafforzare le attività di, con una rete di consulenza ai clienti ineguagliabile in crescita a circa 22.250 persone da circa 18.550; aumento delle attività finanziarie della clientela di circa 200 miliardi di euro (a circa 1.700 miliardi da circa 1.500 miliardi, con un CAGR del +3,2%); aumento deldi 101 miliardi di euro (a 663 miliardi da 562 miliardi, con un CAGR del +4,2%); aumento deia 2,3 miliardi di euro da 1,6 miliardi, con un CAGR del +9%.Intesa Sanpaolo intende attuare una, avvalendosi dei forti investimenti in tecnologia già effettuati:in calo a 11,3 miliardi di euro nel 2029 da 11,5 miliardi del 2025 (-0,5% CAGR), a seguito delle seguenti determinanti nel quadriennio: 1,6 miliardi di risparmi di costi, 0,7 miliardi di costi per la crescita e 0,8 miliardi di aumento dovuto all’inflazione;in miglioramento al 36,8% nel 2029 dal 42,2% nel 2025 (-5,4 punti percentuali);pari a 5,1 miliardi di euro nel 2026-2029 (che si aggiungono ai 6,6 miliardi effettuati nel 2022-2025), di cui 4,6 miliardi per tecnologia e crescita (che si aggiungono ai 5,6 miliardi effettuati nel 2022-2025); estensione della piattaforma tecnologica digitale cloud-native isytech, che si prevede porti entro il 2029 a circa il 100% degli applicativi cloud-based dal 64% del 2025, con un risparmio di costi pari a circa 380 milioni a regime (2030).Il gruppo intende attuare unasenza impatti sociali, con unadel Gruppo entro il 2029 (che si aggiunge alla riduzione di circa 3.900 nel 2025) e connessi risparmi di costi pari a circa 570 milioni di euro a regime (2030), a seguito di circa 12.400 uscite (di cui circa 9.750 in Italia per uscite volontarie incluso il turnover naturale e circa 2.650 uscite nette per turnover naturale nelle controllate internazionali) e circa 6.300 assunzioni di giovani in Italia entro il 2030, di cui circa 2.300 come Global Advisor (in aggiunta alle circa 1.300 nel 2025, principalmente Global Advisor).Nel quadriennio del Piano, Intesa Sanpaolo intende creare circa: per gli azionisti circa 50 miliardi di euro per il 2025-2029; per le famiglie e le imprese con nuovo credito a medio-lungo termine erogato all’economia reale per circa 374 miliardi di euro, di cui circa 260 miliardi in Italia; per le persone del Gruppo con spese del personale per circa 28 miliardi di euro; per i fornitori con acquisti e investimenti per circa 17 miliardi di euro; per il settore pubblico con imposte (dirette e indirette) per circa 26 miliardi di euro; per il sustainable lending con nuovo credito pari al 30% del totale del nuovo credito a medio-lungo termine erogato; per i bisogni sociali con contributo di circa un miliardo di euro.