Intesa, utile della divisione IMI CIB in crescita a 2,5 miliardi di euro nel 2029

(Teleborsa) - La crescita dei ricavi
di Intesa Sanpaolo
, secondo quanto diffuso nel Piano di Impresa 2026-2029
, sarà soprattutto alimentata dalla leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory
.
La rete di Global Advisor andrà a scala, supportata da strumenti tecnologici all'avanguardia (Aladdin by BlackRock, Valore Insieme, strumenti GenAI), con circa 4.200 Global Advisor nel 2029
(da circa 1.850 nel 2025), diventando la terza rete di consulenza finanziaria in Italia (con Fideuram al primo posto), e l'apertura di circa 200 uffici per Global Advisors in aree ad alto potenziale non servite da filiali Exclusive, per sviluppare il pieno potenziale della clientela Exclusive e generare oltre 300 milioni di euro di ricavi addizionali entro il 2029.
È previsto il rafforzamento della leadership nel Private Banking, con un rafforzamento continuo dell'offerta commerciale in Italia, un potenziamento dell'offerta Lifecycle & Longevity e uno sviluppo della presenza internazionale avvalendosi pienamente della piattaforma avanzata di gestione degli investimenti Aladdin by BlackRock
, aumentando il numero di Private Banker e Consulenti finanziari a circa 7.500 nel 2029
da circa 7.000 nel 2025 (+7%) e portando nel 2029, rispetto al 2025, a un aumento del risparmio gestito della Divisione Private Banking a 298 miliardi di euro da 249 miliardi (+4,6% CAGR), delle attività finanziarie complessive della clientela presso la Divisione a 511 miliardi di euro da 429 miliardi, delle attività finanziarie della clientela presso la Divisione gestite con consulenza a 360 gradi a 88 miliardi da 67 miliardi (+7% CAGR) e delle attività finanziarie della clientela internazionale presso la Divisione a 42 miliardi da 29 miliardi (+9% CAGR).
Intesa punta anche sul potenziamento delle fabbriche prodotto di proprietà esclusiva
, con un rafforzamento del modello di servizio e dell'offerta di prodotti e un'ulteriore crescita internazionale per l'asset management, un potenziamento dell'offerta nel ramo vita in particolare per quanto riguarda Lifecycle & Longevity e dell'offerta nel ramo danni in particolare avvalendosi della piattaforma di consulenza Robo4Protection e di circa 360 specialisti di prodotti danni della Divisione Banca dei Territori (circa 150 in più rispetto al 2025); le iniziative si prevede portino nel 2029, rispetto al 2025, a un aumento del risparmio gestito di Eurizon a 578 miliardi di euro da 494 miliardi (+4% CAGR), di cui risparmio gestito internazionale a 17 miliardi da 11 miliardi (+13% CAGR), delle riserve tecniche del ramo vita a 204 miliardi da 182 miliardi (+2,8% CAGR), dei premi vita a 26 miliardi da 20 miliardi, dei premi danni a 2,3 miliardi da
1,6 miliardi e dei ricavi del ramo danni (commissioni e risultato dell'attività assicurativa) a oltre un miliardo da 0,8 miliardi (+6,4% CAGR).
Viene prevista inoltre una crescita nell'attività con clienti corporate e istituzionali
potenziando le piattaforme dedicate e realizzando piene sinergie con le altre Divisioni, con un potenziamento dell'attività internazionale, un rafforzamento dell'offerta nelle filiere ad elevata crescita, un'evoluzione della piattaforma Global Markets (includendo digital asset a scala), un potenziamento del Transaction Banking mettendo a scala la nuova piattaforma digitale e il lancio della piattaforma di Private Markets; le iniziative si prevede portino nel 2029, rispetto al 2025, a un aumento del risultato netto della Divisione IMI Corporate & Investment Banking
a 2,5 miliardi di euro da 2 miliardi (+5,4% CAGR), dei ricavi da clienti internazionali a 2 miliardi da 1,8 miliardi (+2,4% CAGR), degli impieghi della Divisione IMI Corporate & Investment Banking a 138 miliardi da 124 miliardi (+2,7% CAGR) e delle commissioni della Divisione IMI Corporate & Investment Banking a 1,5 miliardi da 1,3 miliardi (+2,9% CAGR).
Intesa punta a una crescita nel segmento della clientela PMI
avvalendosi delle sinergie con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, con l'introduzione di due differenti modelli di servizio per i clienti digitali e per i clienti tradizionali, ma in entrambi i casi con processi di credito completamente automatizzati e supporto operativo alle PMI abilitati dall'AI, con focus sull'offerta dedicata alla crescita internazionale, sul rafforzamento del modello di coverage di consulenza e sul potenziamento degli strumenti capital light (in particolare adottando il modello Originate to Share per il segmento PMI); le iniziative si prevede portino a un aumento del numero dei clienti PMI serviti digitalmente al 40% nel 2029 dal 20% nel 2025 e delle commissioni da PMI della Divisione Banca dei Territori (inclusi i clienti Agribusiness) a 1,1 miliardi di euro nel 2029 da un miliardo del 2025 (+3% CAGR).