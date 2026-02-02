IWB, Banca Akros abbassa target price ma conferma "Buy"

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha confermato la raccomandazione "" su(IWB), gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan, ma ha abbassato il target price, portato adai precedenti 32 euro. Gli analisti hanno sottolineato che il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi leggermente inferiori alle attese di mercato, portando gli analisti di Banca Akros a una revisione delle stime. Il nuovo prezzo riflette un taglio medio dell'utile per azione (EPS) del 9% per il triennio 2025-2027. Nonostante ciò, il rating rimane invariato grazie a un potenzialedel 40%.Banca Akros ha sottolineato che ledelsono risultate inferiori del 2% rispetto al consensus di 400 milioni di euro, ma la performance internazionale ha mostrato segnali di forza. Sebbene ilabbia registrato una flessione del 4%, l'espansione in(+11%) e la solidità del(primo mercato con 99,4 milioni, +11%) hanno sostenuto i ricavi. I volumi di vendita sono aumentati del 3,7% nell'anno, trainati dai "progetti" personalizzati (+25% in valore) e dalla tenuta dei top brand comeGli analisti hanno stimato unal 12,6%, beneficiando di efficienze operative legate alla fusione di entità legali e alla deflazione di materie prime come il vetro. Lamigliora a 49 milioni di euro (da 53 milioni precedentei), grazie all'incasso di 10 milioni di euro derivanti dalla cessione di un impianto in Piemonte.Il modello di business si conferma ad, con circa(pari al 15% della capitalizzazione), a fronte di investimenti contenuti (Capex) pari a circa 6 milioni di euro annui. I principalirimangono legati alla volatilità delle vendite e all'inflazione delle materie prime.