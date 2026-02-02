Londra: giornata depressa per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Sottotono Metlen Energy & Metals
, che passa di mano con un calo del 2,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Metlen Energy & Metals
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,78 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 44,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)