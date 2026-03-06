Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Metlen Energy & Metals
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)