Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Metlen Energy & Metals, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,23.

