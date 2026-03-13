Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con un rialzo del 2,06%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Metlen Energy & Metals rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 37,87 Euro, mentre i supporti sono stimati a 36,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 39,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```