Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, con un rialzo del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Metlen Energy & Metals rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 37,87 Euro, mentre i supporti sono stimati a 36,17. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 39,57.

