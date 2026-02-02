Piazza Affari: in perdita BFF Bank

(Teleborsa) - Si muove in perdita la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 42,91% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di BFF Bank
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BFF Bank
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,899 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,528. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,188.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)