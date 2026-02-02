Milano 14:01
45.828 +0,66%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:02
10.280 +0,55%
Francoforte 14:01
24.719 +0,73%

Piazza Affari: in perdita BFF Bank

(Teleborsa) - Si muove in perdita la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 42,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di BFF Bank è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BFF Bank, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,899 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,528. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,188.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
