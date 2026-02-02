Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 19:50
25.813 +1,02%
Dow Jones 19:50
49.411 +1,06%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Scognamiglio e Valentini Spose: partnership globale per la nuova collezione bridal

Economia
Scognamiglio e Valentini Spose: partnership globale per la nuova collezione bridal
(Teleborsa) - Francesco Scognamiglio conferisce a Valentini Spose la licenza per la creazione e distribuzione internazionale della sua collezione bridal e degli accessori. La collaborazione combina l’identita` creativa dello stilista con l’esperienza manifatturiera di valentini, dando forma a una collezione studiata per valorizzare ogni singola creazione.

La collezione bridal pret-a-porter, sara` distribuita a livello internazionale attraverso una selezione dei principali atelier, in linea con una strategia di mercato globale, consapevole e orientata alla qualita`. La produzione avverra` interamente presso l’headquarter di Valentini a Putignano (BA), riconosciuto centro d’eccellenza per il Made in Italy Bridal, dove le materie prime di alta qualita` vengono lavorate secondo processi sartoriali che coniugano precisione tecnica e sensibilita` estetica.

"Il bridal rappresenta per me un territorio di grande intensita` emotiva e creativa. Questa collaborazione nasce da un’affinita` profonda con Valentini, fondata sulla condivisione di linguaggio e valori", dichiara Francesco Scognamiglio.

"Il nostro obiettivo e` tradurre la visione di Francesco in forme concrete, rispettandone equilibrio, armonia e tensione estetica. Si tratta di un progetto in cui creativita` e manifattura dialogano con responsabilita` e coerenza", afferma Graziana Valentini, designer di Valentini Spose.

La collezione spring 2027 sara` presentata ufficialmente in occasione della New York Bridal Week di aprile 2026, segnando il debutto internazionale del progetto e l’avvio di una distribuzione selezionata nei principali mercati bridal globali.
Condividi
```