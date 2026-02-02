Scognamiglio e Valentini Spose: partnership globale per la nuova collezione bridal

(Teleborsa) - Francesco Scognamiglio
conferisce a Valentini Spose
la licenza per la creazione e distribuzione internazionale
della sua collezione bridal e degli accessori.
La collaborazione combina l’identita` creativa dello stilista con l’esperienza manifatturiera di valentini, dando forma a una collezione studiata per valorizzare ogni singola creazione.
La collezione bridal pret-a-porter,
sara` distribuita a livello internazionale attraverso una selezione dei principali atelier, in linea con una strategia di mercato globale, consapevole e orientata alla qualita`. La produzione avverra` interamente presso l’headquarter di Valentini a Putignano (BA),
riconosciuto centro d’eccellenza per il Made in Italy Bridal,
dove le materie prime di alta qualita` vengono lavorate secondo processi sartoriali che coniugano precisione tecnica e sensibilita` estetica.
"Il bridal rappresenta per me un territorio di grande intensita` emotiva e creativa.
Questa collaborazione nasce da un’affinita` profonda con Valentini, fondata sulla condivisione di linguaggio e valori", dichiara Francesco Scognamiglio.
"Il nostro obiettivo e` tradurre la visione di Francesco in forme concrete, rispettandone equilibrio, armonia e tensione estetica. Si tratta di un progetto in cui creativita` e manifattura dialogano con responsabilita` e coerenza
", afferma Graziana Valentini, designer di Valentini Spose.
La collezione spring 2027 sara` presentata ufficialmente in occasione della New York Bridal Week di aprile 2026
, segnando il debutto internazionale del progetto e l’avvio di una distribuzione selezionata nei principali mercati bridal globali.