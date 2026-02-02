Scognamiglio e Valentini Spose: partnership globale per la nuova collezione bridal

(Teleborsa) -conferisce ala licenza per ladella suaLa collaborazione combina l’identita` creativa dello stilista con l’esperienza manifatturiera di valentini, dando forma a una collezione studiata per valorizzare ogni singola creazione.La collezionesara` distribuita a livello internazionale attraverso una selezione dei principali atelier, in linea con una strategia di mercato globale, consapevole e orientata alla qualita`. La produzione avverra` interamente presso lriconosciuto centro d’eccellenza per ildove le materie prime di alta qualita` vengono lavorate secondo processi sartoriali che coniugano precisione tecnica e sensibilita` estetica."Il bridal rappresenta per meQuesta collaborazione nasce da un’affinita` profonda con Valentini, fondata sulla condivisione di linguaggio e valori", dichiara"Il nostro obiettivo e` tradurre la visione di Francesco in forme concrete, rispettandone equilibrio, armonia e tensione estetica. Si tratta di un", affermaLa collezione spring 2027 sara`, segnando il debutto internazionale del progetto e l’avvio di una distribuzione selezionata nei principali mercati bridal globali.