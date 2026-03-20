Milano 10:24
43.932 +0,53%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:25
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Francoforte 10:24
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Bilancia commerciale globale Italia in gennaio

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Bilancia commerciale globale Italia in gennaio
Italia, Bilancia commerciale globale in gennaio pari a 1,09 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 5,99 Mld Euro (la previsione era 5,65 Mld Euro).
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