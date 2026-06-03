Barclays, export orologi svizzeri in calo causa dazi. I conti di Richemont, Swatch e WoSG i prossimi catalyst

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays segnalano che le esportazioni di orologi svizzeri sono diminuite del 16,6% su base annua ad aprile, con un totale di 2,1 miliardi di franchi svizzeri, a causa delle fluttuazioni anomale legate ai dazi.



A livello regionale, gli Stati Uniti sono rimasti il ??principale mercato di esportazione ad aprile (rappresentando circa il 17,5% di tutte le esportazioni), nonostante un calo significativo su base annua (-56,4%). La Francia è stata il secondo mercato di esportazione (circa il 7,8% del totale) e ha continuato a registrare una crescita insolitamente elevata, pari a circa il +46,3% su base annua. Singapore è stata il terzo mercato di esportazione (circa il 7,3%) e ha registrato una crescita del 17,3% su base annua, entrando per la prima volta nella top 3 negli ultimi mesi. Il Giappone si è confermato il quarto mercato di esportazione (con circa il 7,2%), registrando un calo del 12,1%. La Cina, quinta per importanza (con circa il 7,2%), ha accelerato per la prima volta negli ultimi mesi, con un aumento delle esportazioni del 17,1%. Il Medio Oriente ha continuato a registrare un calo dell'11% ad aprile, sebbene in accelerazione rispetto al -21% registrato a marzo. Le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti sono diminuite del 9,5%, mentre quelle verso l'Arabia Saudita del 17,3%, risentendo dei recenti eventi geopolitici.



Per fascia di prezzo, gli orologi con un prezzo compreso tra CHF 200 e 500 sono stati l'unica categoria a registrare una crescita significativa ad aprile, con un aumento del 7,7% su base annua, dovuto in gran parte a un favorevole effetto base. Tutti gli altri segmenti hanno registrato forti cali legati alle vendite a parità di negozi. Gli orologi con un prezzo inferiore a CHF 200 sono diminuiti del 14,3%, il segmento CHF 500-3.000 è sceso del 12,2% e gli orologi con un prezzo superiore a CHF 3.000 hanno subito un calo del 19,0%.



Considerati questi dati, Barclays ha analizzato le società chiave Richemont, Swatch e Watches of Switzerland Group.



In merito a Richemont , gli analisti segnalano che la società risente dell'impatto negativo sul segmento degli orologi di alta gamma, ma la correlazione si sta indebolendo. Essi ritengono che la sua eccellente performance abbia permesso alle sue maison di superare i concorrenti posizionati nello stesso segmento di prezzo. Il prossimo catalyst sarà la presentazione dei conti del primo trimestre 2027 il 15 luglio 2026.



In merito a Swatch gli analisti segnalano che il segmento di fascia media tra CHF 500 e CHF 3.000, cui la società è relativamente più esposta, ha mostrato un andamento debole ad aprile legato ai dazi doganali, che quindi non si può interpretare come una debolezza di fondo del segmento. Swatch pubblicherà i risultati del primo semestre a luglio. In occasione della presentazione del FY 2025 a gennaio, i commenti sull'andamento commerciale erano positivi, con una crescita registrata in mercati come Stati Uniti e Cina.



Su Watches of Switzerland Barclays ha ricordato che la ripartizione del fatturato è circa 50%-50% Regno Unito/Stati Uniti, quindi il calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbe inizialmente sembrare preoccupante. Tuttavia, la quota delle esportazioni verso gli Stati Uniti nel mese è stata leggermente superiore alla media del 2025. Il broker ritiene che il calo rifletta l'anniversario dell'annuncio dei dazi doganali negli Stati Uniti, che ha innescato una volatilità nelle esportazioni di orologi di lusso dalla Svizzera verso gli Stati Uniti, che probabilmente si ripeterà nei prossimi mesi. Inoltre, WOSG ha recentemente annunciato un andamento positivo delle vendite sul mercato statunitense. Nel Regno Unito, il valore delle esportazioni è diminuito di circa il 10% (contro il 6% dei dati comparabili). WOSG ha segnalato una crescita più modesta nel Regno Unito, con condizioni stabili da tempo. Il prossimo catalyst saranno i risultati dell'esercizio finanziario 2026 il 14 luglio.

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