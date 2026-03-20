Ermenegildo Zegna, utile a 109 milioni (+20%) e posizione finanziaria tornata positiva

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano del lusso quotato a Wall Street e fondato nel 1910 a Trivero e attivo con tre brand (ZEGNA, Thom Browne e TOM FORD FASHION) ha chiuso il 2025 con un utile netto di 109,5 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2024. I ricavi consolidati si attestano a 1,917 miliardi, in lieve calo dell'1,5% a cambi correnti ma in crescita dell'1,1% su base organica.



Il dato finanziario più rilevante è il ribaltamento della posizione finanziaria netta: da un debito di 94 milioni a fine 2024 a una cassa netta di 52 milioni, sostenuta da un free cash flow di 82 milioni, in forte accelerazione rispetto ai 10 milioni dell'anno precedente.



Il brand ZEGNA cresce del 4,7% organico con margini in miglioramento. TOM FORD FASHION avanza del 3,1% organico ma resta in perdita operativa. Il capitolo più critico è Thom Browne, con ricavi in calo del 12,2% organico e margine EBIT quasi azzerato, penalizzato dalla riduzione deliberata del wholesale e dall'esposizione a Saks Global, il retailer americano entrato in Chapter 11 a gennaio 2026, per cui il gruppo ha accantonato 10 milioni di euro.



Ermenegildo "Gildo" Zegna, Executive Chairman, ha commentato: "Nel 2025 il nostro gruppo ha registrato una solida crescita dei ricavi e dell'utile netto, nonostante un contesto di settore ancora sfidante". "Le nostre priorità restano chiare: crescita disciplinata, forte generazione di cassa e rigore esecutivo nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Pur rimanendo vigili sui potenziali rischi, le nostre ambizioni sono immutate – come lo è la nostra determinazione a realizzarle", ha aggiunto



Il consiglio ha proposto un dividendo di 0,12 euro per azione. Per il 2026 il management conferma gli obiettivi al 2027, pur riconoscendo l'incertezza legata alla guerra in Medio Oriente e il suo potenziale impatto sulla domanda di lusso globale.

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