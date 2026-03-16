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Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,83%
Il Dow Jones termina gli scambi a 46.946,41 punti
In breve
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Finanza
16 marzo 2026 - 21.03
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dello 0,83% e archivia la seduta a 46.946,41 punti.
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