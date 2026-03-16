Milano 16-mar
44.348 +0,07%
Nasdaq 16-mar
24.655 +1,13%
Dow Jones 16-mar
46.946 +0,83%
Londra 16-mar
10.318 +0,55%
Francoforte 16-mar
23.564 +0,50%

Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,83%

Il Dow Jones termina gli scambi a 46.946,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,83%
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dello 0,83% e archivia la seduta a 46.946,41 punti.
Condividi
```