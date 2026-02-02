Usa, BLS rinvia pubblicazione del job report di gennaio a causa dello shutdown parziale

(Teleborsa) - Il Bureau of Labor Statistics (BLS) statunitense non pubblicherà il rapporto sull'occupazione
di gennaio venerdì 6 febbraio come da calendario a causa della chiusura parziale delle attività governative
.
A differenza dello shutdown dello scorso autunno, quello attuale è solo una parziale interruzione dei finanziamenti
. Tuttavia, il Dipartimento del Lavoro, che ospita il BLS, è tra le agenzie colpite dal pacchetto di finanziamenti ritardato attualmente in attesa di approvazione alla Camera dei Rappresentanti.
Oltre al rapporto sulla situazione occupazionale di gennaio, sarà ritardato anche il sondaggio sulle aperture di lavoro
e il turnover lavorativo
(JOLTS) per dicembre 2025.
Un portavoce dell’agenzia ha indicato che le nuove date di pubblicazione per questi rapporti economici saranno annunciate una volta ripristinati i finanziamenti governativi
.