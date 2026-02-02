Usa, BLS rinvia pubblicazione del job report di gennaio a causa dello shutdown parziale

(Teleborsa) - Il Bureau of Labor Statistics (BLS) statunitense non pubblicherà ildi gennaio venerdì 6 febbraio come da calendario a causa dellaA differenza dello shutdown dello scorso autunno, quello attuale è solo una. Tuttavia, il Dipartimento del Lavoro, che ospita il BLS, è tra le agenzie colpite dal pacchetto di finanziamenti ritardato attualmente in attesa di approvazione alla Camera dei Rappresentanti.Oltre al rapporto sulla situazione occupazionale di gennaio, sarà ritardato anche il sondaggio sullee il(JOLTS) per dicembre 2025.Un portavoce dell’agenzia ha indicato che le nuove date di pubblicazione per questi rapporti economici saranno annunciate una volta