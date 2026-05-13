USA, prezzi produzione di molto sopra alle attese

(Teleborsa) - Si presenta superiore alle attese la crescita dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono solo saliti dell'1,4% ad aprile su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente (rivisto +0,5%) e sopra il +0,5% stimato dagli analisti.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 6% sopra al consensus (+4,9%) e superiore al mese precedente (+4,3%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno registrato un +1% su base mensile (+0,2% il mese precedente e +0,3% atteso), mentre su anno registrano un +5,2%, sopra al +4% del mese precedente (+4,3% atteso).



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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