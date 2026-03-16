WIIT, buyback di 15.000 azioni

(Teleborsa) - WIIT , nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 15.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 25,8020 euro per azione, per un controvalore pari a 387.029,55 euro.



Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.519.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 33.648.227,46 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.516.829 azioni proprie, pari a circa il 12,55% del capitale sociale.



Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con un ribasso dello 0,89%, portandosi a 27,75 euro.





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