WIIT, buyback per 126 mila euro

(Teleborsa) - WIIT , nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 23 al 27 marzo 2026, complessivamente 4.732 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 26,9177 euro per azione, per un controvalore pari a 126.187,06 euro.



Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.524.268 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 33.774.414,51 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.463.758 azioni proprie, pari a circa il 12,36% del capitale sociale.



Nel frattempo, sul listino milanese, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 26,1 euro.





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