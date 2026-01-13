BNY Mellon, asset in custodia/amministrazione superano i 59,3 trilioni di dollari

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) -(BNY), tra le più grandi banche depositarie al mondo, ha chiuso ilcondi 5,2 miliardi di dollari, in aumento del 7%, spese non relative agli interessi di 3,4 miliardi di dollari (invariate, o in aumento del 4% escludendo le voci rilevanti) edi 2,02 dollari (in aumento del 31%, o del 21% escludendo le voci rilevanti).medi si attestano a 310 miliardi di dollari, in aumento dell'8% su base annua e del 4% su base sequenziale. Gli Assets under custody and/or administration) sono aumentati del 14% a 59,3 trilioni di dollari, riflettendo principalmente gli afflussi di clienti, i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole. Gli Assets under management () sono aumentati del 7% a 2,2 trilioni di dollari, riflettendo principalmente i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole, parzialmente compensati dai deflussi netti cumulativi."Il 2025 è stato un altro anno di successo per BNY - ha commentato il- Abbiamo registrato un utile netto record di 5,3 miliardi di dollari su un fatturato record di 20,1 miliardi di dollari e generato un ROTCE del 26%. Grazie a otto trimestri consecutivi di leva operativa positiva, abbiamo aumentato l'utile per azione del 28% su base annua e restituito 5 miliardi di dollari di capitale ai nostri azionisti".