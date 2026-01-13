BNY Mellon, asset in custodia/amministrazione superano i 59,3 trilioni di dollari

(Teleborsa) - Bank of New York Mellon
(BNY), tra le più grandi banche depositarie al mondo, ha chiuso il quarto trimestre del 2025
con ricavi totali
di 5,2 miliardi di dollari, in aumento del 7%, spese non relative agli interessi di 3,4 miliardi di dollari (invariate, o in aumento del 4% escludendo le voci rilevanti) e utile per azione
di 2,02 dollari (in aumento del 31%, o del 21% escludendo le voci rilevanti).
I depositi
medi si attestano a 310 miliardi di dollari, in aumento dell'8% su base annua e del 4% su base sequenziale. Gli Assets under custody and/or administration (AUC/A
) sono aumentati del 14% a 59,3 trilioni di dollari, riflettendo principalmente gli afflussi di clienti, i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole. Gli Assets under management (AUM
) sono aumentati del 7% a 2,2 trilioni di dollari, riflettendo principalmente i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole, parzialmente compensati dai deflussi netti cumulativi.
"Il 2025 è stato un altro anno di successo per BNY - ha commentato il CEO Robin Vince
- Abbiamo registrato un utile netto record di 5,3 miliardi di dollari su un fatturato record di 20,1 miliardi di dollari e generato un ROTCE del 26%. Grazie a otto trimestri consecutivi di leva operativa positiva, abbiamo aumentato l'utile per azione del 28% su base annua e restituito 5 miliardi di dollari di capitale ai nostri azionisti".(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)