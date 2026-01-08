Jefferies, utile trimestrale sopra le attese con balzo dell'Investment Banking

(Teleborsa) - Jefferies
, banca di investimento statunitense, ha comunicato che, su base rettificata, l'utile netto di pertinenza agli azionisti
comuni è salito a 213,5 milioni di dollari, o 96 centesimi per azione, nei tre mesi terminati il 30 novembre 2025 (quarto trimestre dell'esercizio), rispetto ai 205,8 milioni di dollari, o 91 centesimi per azione, dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano in media un utile di 94 centesimi per azione, secondo dati LSEG. I ricavi netti
trimestrali totali sono aumentati di circa il 5,7%, raggiungendo i 2,07 miliardi di dollari.
"I nostri ricavi netti del quarto trimestre sono stati di 2,07 miliardi di dollari, l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 191 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria derivante dalle attività correnti è stato di 0,87 dollari - hanno spiegato Richard Handler, CEO, e Brian Friedman, Presidente
- Rettificando i nostri risultati per una riduzione e la conseguente perdita ante imposte di 30 milioni di dollari associata al nostro investimento in Point Bonita
, un fondo di cui ci occupiamo come consulenti e in cui deteniamo una partecipazione azionaria, il nostro utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 213 milioni di dollari, pari a 0,96 dollari per azione diluita. I nostri risultati trimestrali riflettono una solida performance e un andamento sostenuto sia nell'Investment Banking che nell'Equities, con ricavi netti in aumento rispettivamente del 20% e del 18%, parzialmente compensati da minori ricavi netti nel Reddito Fisso e nella Gestione Patrimoniale. Rettificando l'impatto di Point Bonita, le nostre attività hanno registrato un ritorno sul patrimonio netto tangibile rettificato del 12,9%".
"I ricavi netti dell'Investment Banking
sono stati di 1,19 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto al trimestre dell'anno precedente, trainati dall'aumento delle quote di mercato e da un mercato complessivamente più forte
per il nostro Servizi - hanno aggiunto - I ricavi netti della nostra attività di consulenza hanno registrato il secondo miglior trimestre di sempre, riflettendo la forte attività di corporate e sponsor. Circa il 44% dei ricavi netti annuali della sottoscrizione azionaria è stato generato nel quarto trimestre, posizionandoci bene per il 2026, con l'accelerazione dell'attività degli sponsor".
"I ricavi netti di Capital Markets
sono stati di 692 milioni di dollari, in aumento del 6% rispetto al trimestre dell'anno precedente. I ricavi netti del mercato azionario sono cresciuti del 18%, trainati da maggiori volumi globali
, guadagni di quote di mercato e dalla continua forza nei servizi prime, nei derivati ??corporate e nel trading elettronico, aree chiave della nostra strategia di crescita. I ricavi netti del reddito fisso sono diminuiti del 14% a causa delle persistenti difficoltà del mercato del credito
, con conseguente riduzione dell'attività complessiva rispetto al trimestre dell'anno precedente