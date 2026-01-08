Jefferies, utile trimestrale sopra le attese con balzo dell'Investment Banking

Jefferies

(Teleborsa) -, banca di investimento statunitense, ha comunicato che, su base rettificata, l'comuni è salito a 213,5 milioni di dollari, o 96 centesimi per azione, nei tre mesi terminati il 30 novembre 2025 (quarto trimestre dell'esercizio), rispetto ai 205,8 milioni di dollari, o 91 centesimi per azione, dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano in media un utile di 94 centesimi per azione, secondo dati LSEG. Itrimestrali totali sono aumentati di circa il 5,7%, raggiungendo i 2,07 miliardi di dollari."I nostri ricavi netti del quarto trimestre sono stati di 2,07 miliardi di dollari, l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 191 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria derivante dalle attività correnti è stato di 0,87 dollari - hanno spiegato- Rettificando i nostri risultati per una riduzione e la conseguente, un fondo di cui ci occupiamo come consulenti e in cui deteniamo una partecipazione azionaria, il nostro utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 213 milioni di dollari, pari a 0,96 dollari per azione diluita. I nostri risultati trimestrali riflettono una solida performance e un andamento sostenuto sia nell'Investment Banking che nell'Equities, con ricavi netti in aumento rispettivamente del 20% e del 18%, parzialmente compensati da minori ricavi netti nel Reddito Fisso e nella Gestione Patrimoniale. Rettificando l'impatto di Point Bonita, le nostre attività hanno registrato un ritorno sul patrimonio netto tangibile rettificato del 12,9%"."I ricavi netti dell'sono stati di 1,19 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto al trimestre dell'anno precedente, trainati dall'aumento delle quote di mercato e da unper il nostro Servizi - hanno aggiunto - I ricavi netti della nostra attività di consulenza hanno registrato il secondo miglior trimestre di sempre, riflettendo la forte attività di corporate e sponsor. Circa il 44% dei ricavi netti annuali della sottoscrizione azionaria è stato generato nel quarto trimestre, posizionandoci bene per il 2026, con l'accelerazione dell'attività degli sponsor"."I ricavi netti disono stati di 692 milioni di dollari, in aumento del 6% rispetto al trimestre dell'anno precedente. I ricavi netti del mercato azionario sono cresciuti del 18%, trainati da, guadagni di quote di mercato e dalla continua forza nei servizi prime, nei derivati ??corporate e nel trading elettronico, aree chiave della nostra strategia di crescita. I ricavi netti del reddito fisso sono diminuiti del 14% a causa delle, con conseguente riduzione dell'attività complessiva rispetto al trimestre dell'anno precedente".