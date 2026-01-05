BTP, investitori stranieri saranno forti acquirenti anche nel 2026. Retail ora più selettivo

UniCredit

(Teleborsa) - Nel 2025, l'offerta netta dia medio-lungo termine è stata pari a 107 miliardi di euro, mentre l'Eurosistema ha disinvestito circa 75 miliardi di euro di BTP. In totale, l'offerta netta al mercato ha raggiunto circa 180 miliardi di euro. Sulla base dei dati attualmente disponibili, gli, con acquisti netti per circa 90 miliardi di euro, dopo un solido importo di 125 miliardi di euro nel 2024. Lo fanno notare di strategist diin una nota sul tema."Ciò riflette una, supportato dagli upgrade del rating, e una continua propensione al carry", si legge nella nota firmata da Luca Cazzulani, Head of Strategy, FI Strategist di UniCredit, e Francesco Maria Di Bella, FI Strategist di UniCredit. Gli investitori retail hanno acquistato circa 45 miliardi di euro e le banche nazionali circa 40 miliardi di euro. La domanda da parte di assicuratori e gestori patrimoniali nazionali è rimasta contenuta, attestandosi a soli 10 miliardi di euro.Guardando al, UniCredit prevede che l', con circa 100 miliardi di euro di nuove emissioni e 75 miliardi di euro di disinvestimenti da parte della BCE."La domanda chiave è da dove arriverà la domanda", scrivono gli esperti, suggerendo che "gli". Nonostante gli acquisti significativi nel 2024 e nel 2025, è probabile che rimangano leggermente underweight sui BTP rispetto ai livelli del 2019, e ancora di più rispetto al 2015. Ciò suggerisce che la domanda potenziale da parte degli investitori esteri dovrebbe rimanere solida nel 2026.Gli investitorihanno aumentato la loro esposizione ai titoli di Stato, che rappresentavano circa il 7,5% della loro ricchezza finanziaria alla fine del terzo trimestre del 2025. "Riteniamo che vi sianorispetto ai livelli attuali, sebbene la domanda netta dovrà rimanere positiva per mantenere stabile l'allocazione con l'espansione della ricchezza finanziaria nel tempo", si legge nel documento. Dopo una fase di acquisti su larga scala, gli investitori retail sono diventati più selettivi, mostrando un interesse maggiore per gli strumenti dedicati rispetto alle obbligazioni convenzionali. Per il 2026, UniCredit stima che la domanda netta si attesterà nell'intervallo 30-40 miliardi di euro.Infine, è probabile che leeffettuino acquisti per un. "La motivazione principale rimane il sostegno al margine di interesse netto (NII) in un contesto in cui la crescita dei depositi è solida, ma la domanda di prestiti è debole", viene spiegato. Le banche italiane detengono già una quota significativa di titoli di Stato, pertanto ulteriori acquisti non dovrebbero aumentare significativamente il rapporto tra titoli di Stato e attività totali.