Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 183,024 con prima area di resistenza vista a 183,903. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,647.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)