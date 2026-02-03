Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/02/2026

Milano 11:30
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 183,024 con prima area di resistenza vista a 183,903. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,647.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
