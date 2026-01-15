Milano 14-gen
45.647 0,00%
Nasdaq 14-gen
25.466 -1,07%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 14-gen
10.184 0,00%
Francoforte 14-gen
25.286 0,00%

In ordine sparso i listini asiatici: in leggero calo Tokyo e Hong Kong, accelera Seul

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo, con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, in lieve rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,06%.

In lieve ribasso Hong Kong (-0,61%); ottima la prestazione di Seul (+1,53%).

In frazionale calo Mumbai (-0,29%); leggermente positivo Sydney (+0,35%).

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato 0%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,17%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,16%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,84%.
