In ordine sparso i listini asiatici: in leggero calo Tokyo e Hong Kong, accelera Seul

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo
, con il Nikkei 225
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, in lieve rialzo Shenzhen
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,06%.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,61%); ottima la prestazione di Seul
(+1,53%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,29%); leggermente positivo Sydney
(+0,35%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato 0%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido -0,17%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,16%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,84%.